انا متحمل عشانها.. رد ناري من أحمد إبراهيم على هجوم نجل انغام ضده.. فيديو

رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على الخلاف الذي وقع بينه وبين نجل زوجته أنغام، بعد البوستات التي قام عمر بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "The Insider" بالعربي، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوطات».



وأشار: «أنا متكلمتش في الموضوع دا، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه».



وأوضح: «الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسئولية إللي أنا فيها، ومتأكد إن الصح هو اللي هيحصل»، متابعا: «أسهل حاجه الكلام والمشاحنات، وأهم حاجه علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أول الموضوع علشانها».

