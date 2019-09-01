خدمات إلكترونية.. تأكد من صحة بيانات رخصة سيارة من موبايلك في دقائق

خدمات إلكترونية.. دائما ما تسعى وزارة الداخلية لتقديمها للمواطنين عن طريق بوابتها الإلكترونية الرسمية، تسهيلا عليهم وتقديما للخدمات المطلوبة بصورة أفضل.



وبعد إطلاق إشارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بالعيد الـ 67 للوزارة، وذلك خلال حفل أكاديمية الشرطة الذي أقيم بمقتبل العام الحالي للاحتفال بذكرى عيد الشرطة، تقدم الوزارة خدمة للتأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبات في دقائق من خلال الهاتف المحمول.



والتأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، سيتطلب من المستخدم تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ومن ثم الضغط على مواقع الجهات الشرطية في الشريط الأزرق العلوي.



ثم يتطلب منك اختيار الإدارة العامة لنظم معلومات أجهزة المرور، ثم الضغط على التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة من الأسفل، وإدخال البيانات التي ستظهر لك صحة الترخيص في ثوانٍ.