مواعيد فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة فى تنسيق الثانوية العامة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الاول والثاني وبعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في تقليل الاغتراب





وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 105 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.



وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل.



يذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت 24 أغسطس، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء 4 سبتمبر المقبل، وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتدوين رغباتهم خلال الفترة من السبت 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.