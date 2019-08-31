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خطوة بخطوة .. إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي والبدء في المشروع

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:52 م
الاستثمار
الاستثمار
عمرو ممدوح
قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الخريطة الصناعية لا يمكن لها أن تعمل بدون إنشاء بنك الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة تطلب من هيئة المجتمعات العمرانية مساحات الأراضي التي تحتاجها.

أضاف غازي، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الحكومة توفر فرص الاستثمار بجميع الأنشطة على الخريطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن كل قطعة أرض موجودة على الخريطة فهي مرفقة، ومحدد نشاطها.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن خطوة لأي مستثمر هو فتح الخريطة الاستثمارية وتحديد النشاط الراغب في الاستثمار به وليكن النشاط الغذائي، وبالتالي سيظهر له جميع فرص الاستثمار في هذا النشاط في جميع المحافظات، وكل المعلومات التي يحتاجها.

وأكد أن المستثمر يحدد بعد ذلك قطعة الأرض الراغب في الاستثمار بها، مشيرا إلى أن المستثمر لن يتعامل إلا مع الخريطة الاستثمارية، وينفذ كل الاجراءات من خلال الخريطة، ولن يتوجه إلا مرة واحدة بعد حجز قطعة الأرض، لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة إلى هيئة التنمية الصناعية.

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