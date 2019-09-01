موعد مباراة الزمالك والاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة



وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد فى تمام الثامنة مساء على ملعب استاد الإسماعيلية بصافرة تحكيم من أذربيجان.



موعد مباراة الزمالك والاتحاد



وتنطلق مباراة مباراة الزمالك والاتحاد في تمام 8 مساء اليوم الأحد 1 - 9 - 2019 على ملعب "الإسماعيلية "، وستذاع مباراة الزمالك والاتحاد عبر قناة أون سبورت .



ومن المتوقع أن يبدأ فريق الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:



التشكيل المتوقع مباراة الزمالك والاتحاد

المرمى: محمد عواد.



الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة.



الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.



الوسط المهاجم: محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بنشرقي.



الهجوم: عمر السعيد

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