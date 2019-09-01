النواب يكشف موعد تعديل القانون الجديد للثانوية العامة.. وتعليم البرلمان: يشمل تغيير نظام الامتحانات

يتضمن تغيير نظام الامتحانات.. تعليم البرلمان: قانون الثانوية العامة الجديد في هذا الموعد

برلماني يطالب الحكومة بتقديم قانون جديد للثانوية العامة



يعتبر قانون الثانوية العامة من القوانين المطالب بتعديلها خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، وأنه مع تغيير النظام في امتحانات الثانوية العامة، يجب أنه يتبعه تغيير في القانون ذاته حتى لا يكون هناك خروج على القانون القديم.



وأكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر بشدة بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في قانون الثانوية العامة لتعديله، مشيرةً غلى أن سبب تأخر القانون عدم وجود تصور من الحكومة حوله.



وقالت "نصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "قانون الثانوية العامة ـ رغم الحاجة الملحة لتعديله بسبب المنظومة التعليمية الجديدة ـ، إلا أنه هناك مشكلة تتعلق ببعض المواد التي قد تحول دون تعديل القانون".





وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن أهم مشكلة بقانون الثانوية العامة هي تغيير المادة المتعلق بنظام الامتحانات وإجرائها على مدار سنة واحدة أم على بالنظام التراكمي الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية الجديدة.



وأشارت النائبة ماجدة نصر إلى أن هناك صعوبة حاليًا في تطبيق النظام التراكمي لامتحانات الثانوية العامة، وقرار جعل الصف الثاني الثانوي كسنة نقل أكبر دليل على ذلك، معللة ذلك بعدم جاهزية المنظومة لتطبيق الامتحانات التراكمية.



وطالبت النائب بإرجاء نظام الامتحانات التراكمية لحين التدرج في المنظومة الجديدة واختبار نجاحها بكامل عناصرها.



في السياق ذاته، أكد النائب مصطفى كمال الدسن حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن المنظومة التعليمية الجديدة للثانوية العامة تلزم الحكومة بتقديم قانونًا جديدًا للثانوية العامة.



وقال "كمال الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "الحكومة ملزمة بتقديم قانون جديد للثانوية العام لأن أي تغيير في نظام الامتحانات دون تعديل القانون يعد خروج على أحكام قانون الثانوية العامة".



وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد يعتبر تحولًا كبيرًا ورهان من الحكومة على تطور التعليم في مصر، لذا يجب أن يكون هناك إعداد ودراسة وافية لكل خطوة تقوم بها الحكومة فيما يخص هذا الملف.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.