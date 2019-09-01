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اقتصاد

ننشر أبرز ملامح استراتيجية التخطيط لتطوير الكهرباء في 2027

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أبرز ملامح استراتيجيتها لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة حتي عام 2027، من بينها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاجها وتحسين كفاءتها.

وأضافت الوزارة في تقرير، اليوم، أن هناك مستهدفات لتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة، المساهمة في حماية البيئة من التلوث، الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة وتشجيع التصنيع المحلى للمعدات والمهمات الكهربائية.

وأوضح التقرير أن أهم المشروعات المستهدفة بالقطاع خلال العام المالي 2019/2020 الجاري تتمثل فى "المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية" بالإضافة إلى مجموعة مشروعات استراتيجية آخرى تتضمن استكمال أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق.

كما سيتم البدء في أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة محولات مطوبس، استكمال أعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية.

بجانب مشروع "التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء" ومشروعات هيئة الطاقة الذرية وهيئة الطاقة النووية، وكذلك مشروعات الهيئات الاقتصادية كمشروعات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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