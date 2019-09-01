الداخلية تطارد العناصر الإجرامية.. حملات مكثفة لضبط البؤر شديدة الخطورة.. القبض على 3 آلاف متهم.. والكشف عن ورش لتصنيع الأسلحة

ضبط 70 قطعة سلاح نارى و767 طلقة مختلفة الأعيرة

ضبط 3590 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3112 متهما

ضبط 5411 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها 5721 متهما

أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة، المطرية، الجمالية، ميت سلسيل" بالدقهلية- "التمساح، دواسة، المدورة، الخندق" ببورسعيد- "بحيرة المنزلة" بدمياط- "السحر والجمال" بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية- "كوم أمبو" بأسوان"، ضُبط خلالها 3528 متهما، وذلك على النحو التالى:







ضبط 70 قطعة سلاح نارى، و767 طلقة مختلفة الأعيرة،، و9 قطع سلاح أبيض، و66 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 1,926,870 طن لنبات البانجو المخدر، و4.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2.531 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و1448 قرصا مخدرا.

كثفت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها في المحافظات، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.كما تم تنفيذ 17319 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 9 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتأمين تنفيذ 109 قرارات إزالة، وضبط 2928 قضية متنوعة، و12 سيارة ودراجة نارية، وتشكيل عصابى.فيما تم ضبط 11996 متهما من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية، وضبط 520 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم "13 بندقية آلية- 21 بندقية غير مششخنة- 12 مسدسا - 101 فرد محلى- 375 سلاحا أبيض"، وضبط 3590 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3112 متهما، وذلك على النحو التالى: "3 آر. بى. جى - 4 رشاش جرينوف- 5 رشاش - 356 بندقية آلية– 777 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 272 مسدسا – 217، وفرد محلى– 11187 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط 7377 قطعة سلاح أبيض، وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 1921641 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: 7529 حكم جناية من بينها "16 حكما بالإعدام – 393 حكما بالسجن المؤبد"، و668107 أحكام حبس جزئى ومستأنف، و991763 حكم غرامة، و254242 حكم مخالفة.وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 83 تشكيلا عصابيا ضمت 260 متهمًا، ارتكبوا 360 حادثا متنوعا.وفى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 5411 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5721 متهما، وبحوزتهم الآتى: كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2.843 طن، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 287.194 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 64.690 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 5.079 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 28.020 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 10.728 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2.051 جرام.كما تم ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت 17.030 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 495 جراما، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 50 جراما، و كمية من مخدر الفولة وزنت 1,500 كيلو جرام، و145,958 قرص مخدر، و79 أمبولا مخدرا.وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم ضبط 532 قضية أحداث، وضبط 975 قضية مصنفات فنية، وضبط 44894 قضية مرافق عامة، وضبط 106 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 858953 مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض 214 حادث "قتل عمد- خطف- سرقة بالإكراه- حريق عمد" بإجمالى 340 متهمل.وفى مجال الأمن الاقتصادى، والقضايا التموينية تم ضبط 29565 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها على النحو التالى:- ضبط 431 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 18028 أسطوانة بوتاجاز، وضبط 151 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1337416 لترا، وضبط 984 قضية بيع سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى، بمضبوطات بلغت "595,909 طن – 1,023,595 عبوة – 14,184 قطعة، 10,160 لتر" سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى.فيما تم ضبط 348 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "103,969 طن- 23,271 عبوة- 1583 قطعة لسلع غذائية وتموينية متنوعة".وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 273558 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد "180,096,113 – مائة وثمانون مليونًا وستة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر جنيهًا".وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 5172) قضية فى مجال الضرائب والرسوم على النحو التالى:تم ضبط 6310 حالات ضرائب عامة، وكذا كشف 1020 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و119 قضية تهريب جمركى، و55 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وكذا ضبط 54 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1273 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و678 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 1342 حكما قضائيا، وقد بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 6,838,568,896 مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.وفى مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط 53 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة (احتيال مصرفى – تسهيل استيلاء على المال العام – استيلاء على المال العام - استغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال - كسب غير مشروع - اتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال- تهريب جمركى وبضائع- سوق مال ومخالفات نقدية)، بإجمالى مبالغ بلغت نحو "907,634,187 تسعمائة وسبعة مليون وستمائة أربعة وثلاثون ألف ومائة سبعة وثمانون جنيه مصرى – 9,566,592 تسعة مليون وخمسائة ستة وستون ألف وخمسمائة أثنين وتسعون عملات أجنبية مختلفة".