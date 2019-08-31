إنجاز تاريخي جديد تهديه الرياضة المصرية لرئيس الجمهورية

حرص وزير الشباب والرياضة خلال كلمات الشكر والتهنئة التى وجهها لاعضاء البعثة الرسمية المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب التى تحققت فيها نتائج تاريخية غير مسبوقة بحصول البعثة المصرية على ٢٧٣ ميدالية منهم ١٠٢ ميدالية ذهبية و٩٨ فضية و٧٣ ميدالية برونزية لتحقق بذلك إنجازا غير مسبوق ليس فى تصدر البطولة والحصول على لقبها فقط بل من ناحية عدد الميداليات وعدد الأبطال واللعبات الرياضية التى حصلت على المراكز المتقدمة بالبطولة.



وقال وزير الرياضة للاعبين وأعضاء البعثة ان إنجازاتكم تمثل عرفانا بالجميل تجاه وطنكم الذى لم ولن يبخل عليكم وعلى جميع أبطال الرياضة المصرية بشتى أنواع الدعم والرعاية فى شتى اللعبات لتظلوا دائما مصدر سعادة للشعب المصرى وخاصة جماهير الرياضة المصرية.



واشار إلى أن تلك الإنجازات الرياضية العالمية المتتالية غير المسبوقة للرياضة المصرية تعد نتاجا مستحقا فى ضوء الدعم والرعاية غير المسبوقة التى يوفرها ويحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



واكد أن الإنجازات الرياضية خلال الآونة الأخيرة وضعت الرياضة المصرية فى مكانها الريادي الطبيعى القارى والعالمى وهو ما يتماشى أيضا مع المكانة التى أصبحت تتبوأها مصر فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية تحت القيادة السياسية التى حققت لمصر نقلة تاريخية ونهضة شاملة غير مسبوقة فى شتى المجالات.