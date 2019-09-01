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برلمان

برلماني عن قمة الـ تيكاد: مصر تسوق لأفريقيا بأفضل طريقة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، أهمية قمة التيكاد للقارة الإفريقية، خاصة مع ترأس الرئيس السيسي لها مما يزيد من أهميتها وتحقيق أهدافها بالمستقبل القريب، من خلال الخطط الاستثمارية التي تطمح القارة لتحقيقها.

وقال "أبو الخير"، لـ "صدى البلد"، إن مشاركة الرئيس السيسي على رأس قمة التيكاد، ستكون "فاتحة خير" على إفريقيا وستزيد الفرص الاستثمارية في القارة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك خططا استثمارية كثيرة في القارة تتبناها مصر وترغب في إنجازها بأي شكل.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان أن القمم الخارجية والمشاركة الإفريقية بها تزيد من نجاح تلك الخطط الاستثمارية، والتي يأتي على رأسها منطقة التجارة الحرة والربط الكهربائي بين القارة الإفريقية.

وتابع النائب ماجد أبو الخير: "مصر تسوق للقارة الإفريقية بأفضل شكل، وتحدث الرئيس السيسي باسمها يجعل منها منارة وجاذب للمستثمرين".

كان المشاركون بالقمة السابعة للتيكاد في إعلان يوكاهاما الصادر في ختام القمة، صرحوا بأن أفريقيا تعد الأعلى عالميًا في عائدات التدفقات الاستثمارية المباشرة، مؤكدين عزمهم على العمل سويًا لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب فى القطاعات الحيوية الأفريقية.

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