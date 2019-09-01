طريقة عمل سلطة باذنجان

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل سلطة الباذنجان كالمحترفين، وأسرار لقلي الباذنجان دون امتصاص الزيت.



مقادير سلطة الباذنجان



2 باذنجان مكعبات مقلي

ملح وفلفل

ربع كوب بقدونس

3 ملعقة كبيرة خل

4 كوب زبادي

1 كوب طحينة

2 فص ثوم

ربع كوب عصير ليمون

ملح

1 كوب عين جمل مجروش



طريقة تحضير سلطة الباذنجان :



* يتبل الباذنجان بملح وفلفل وخل وبقدونس مفروم



* يخلط الزبادي مع الطحينة وثوم مفروم وعصير ليمون وعين جمل مطحون



* يوضع خليط الزبادي في طبق التقديم وعليه الباذنجان ويزين بعين الجمل



* تقدم السلطة باردة





أسرار لقلي الباذنجان دون أمتصاص زيت :



_ من البداية عليك معرفة أساسيات اختيار ثمرة الباذنجان الرومي الجيدة المناسبة للقلي، فلا بد أن تكون الثمرة متوسطة أو صغيرة

الحجم، لأن الألياف الموجودة فيها تكون متماسكة أكثر، ما يقلل من امتصاصها للزيت أثناء القلي.



- لا بد أن يكون قوام ثمرة الباذنجان صلبا ومتماسكا لا طريا ولينا؛ لأنها بذلك تكون طازجة ولا تحتوي على الكثير من المياه، فيمكنك تحضيرها بسهولة دون امتصاص الكثير من الزيت.



- لا تنسي عند بداية تحضير الباذنجان للقلي أن تكون قطعه أو شرائحه سميكة قليلا بحيث لا تكون رفيعة حتى لا تحرق أو سميكة جدا فلا تنضج سريعا بل تمتص الزيت بأكمله.



- تأكدي دائمًا أن الزيت المحضر للقلي ساخنا وليس باردا قبل إضافة الباذنجان إليه، حتى يبدأ في التسوية فور وضعه في الزيت ولا يمتص الكثير من الزيت وهو بارد.



- يمكنك في بداية تحضير الباذنجان للقلي أن تتبليه بقليل من الدقيق حتى تغلقي مسامه تمامًا ولا تجعليه يمتص الكثير من الزيت أثناء القلي.



- قطعي الباذنجان حسب رغبتك ورشي كمية قليلة من الملح على كل القطع، ثم ضعيها في مصفاة حتى تتخلص من سوائلها، واتركيها لمدة ثلاثين دقيقة أو أكثر ثم اقليها، ما يقلل من امتصاصها للزيت، فيما يساعد الملح أيضا في تسريع عملية القلي.



- يمكنك الاعتماد على طريقة أخرى من خلال تقطيع الباذنجان إلى مكعبات أو دوائر، ثم وضعه في طبق مقاوم للحرارة بالمايكروويف، واشويه لمدة دقيقتين، ثم اقليه بعد ذلك، وهو ما يمنعه من امتصاص الزيت أثناء القلي.



- لا تنسي قبل تقديم الباذنجان أن تضعيه بعد القلي فوق مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت الزائد قبل وضعه في الصينية أو مع مكونات أخرى.