البترول: خطة للارتقاء بالعناصر البشرية وإعداد كوادر الصف الثاني من الشباب

أكدت البترول والثروة المعدنية، أن هناك اهتماما لديها لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرص للتقدم واثبات جدارتهم خلال الفترات الراهنة لإعداد كوادر الصف الثاني والثالث من الشباب.



وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ قطاع البترول لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة والإعداد لتنفيذ مجموعة جديدة من المشروعات للكشف عن إمكانات مصر البترولية والغازية ولتعظيم القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى.



وأشار التقرير إلى أن التعاون بين قطاع البترول وشركائه الأجانب في تأهيل الكوادر يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتزام الشركاء بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه مصر ويعد استثمارا للمستقبل يعود بالنفع على الجانبين وعلى صناعة البترول المصرية بصفة عامة .



وأوضح التقرير أن الشركاء الأجانب لديهم قاعدة عريضة من الخبرات والإمكانات والوسائل التكنولوجية المستحدثة والقدرة على تطبيق أساليب وطرق لإدارة العمل تتسم بالكفاءة والحداثة.



وتابع وزير البترول أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة، ويعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول.



وأشار الى أن هذه البرامج تتبنى أساليب غير نمطية في التدريب والتأهيل تواكب مستحدثات الصناعة البترولية.

