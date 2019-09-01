رامي رضوان عن أحمد عبدالعزيز: وقت عرض أعماله الشارع مكنش فيه حس

نشر الإعلامى رامى رضوان صورة بصحبة الفنان أحمد عبد العزيز عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأشاد الإعلامي رامي رضوان بالأعمال التليفزيونية التي قدمها الفنان أحمد عبدالعزيز معلقًا: "هذا الرجل قدم أعمالًا كان الشارع المصري وقت عرضها مفيهوش حس، كله قاعد قدام التلفزيون منتظر، أيام كانت حلوة والله".



وذكر رضوان بعض الأعمال الخاصة بالفنان أحمد عبدالعزيز ومنها: " المال والبنون، سوق العصر، ذئاب الجبل، الوسية، الفرسان، الأب الروحي، كلبش3، عباس الضو بيقول لا"، وغيرها.



وحل أحمد عبدالعزيز حل ضيفًا الخميس الماضي مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء “DMC"، المعروض على شاشة DMC".