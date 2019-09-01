صدى البلد أول الملتزمين.. سر تقليص مدة برنامج أحمد موسى و هاني حتحوت

التزم الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي الذي يذاع على فضائية صدى البلد بتقليص مدة برنامجه من 3 ساعات الى ساعة ونصف ( 90 دقيقة ) وفقا لضوابط المجلس الأعلى للإعلام الذي أعلن عن تطبيقها بدءا من الغد أول سبتمبر.



كما أعلنت قناة صدى البلد عن تقليص برنامج "الماتش" الذي يذاع عبر شاشتها أيضا إلى 90 دقيقة، لتصبح قناة صدى البلد أول الملتزمين بقرارات المجلس الأعلى للإعلام وذلك قبل سريان تطبيقها بـ 24 ساعة.



وعلق الإعلامي أحمد موسى على ضوابط المجلس الأعلى للإعلام قائلا "“سنلتزم بالقانون، وسنخرج من 8 مساءً إلى 9 ونصف مساء، نحن في دولة قانون ويجب أن يلتزم الإعلام والقنوات ومقدمو البرامج بالمدة المقررة".



وتابع أن الفواصل الإعلامية من 5 إلى 8 دقائق ولا أكثر من ذلك ويجب المساواة بين الجميع ولا يجب إعطاء قنوات ميزة.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وضع عددًا من الضوابط لتنظيم عمل برامج التوك شو، جاء على رأسها أن أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسئولًا عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية.



وتضمنت الشروط أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور وأن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد ولا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة، والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.



كما اشترط المجلس الأعلى على البرنامج أن يهتم بالأحداث الجارية فقط وألا يترك الوقت للمذيع، وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه، وأن يلتزم بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته، وأن يبرز مصادر معلوماته جيدًا، وأن يكفل حق الرد وأن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية، وأن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها، وأن ينوه فى فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة، وأن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة، وألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة، وألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5- 8 دقائق، وأن يراعى فى الإعلانات الأكراد المهنية، وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلاني وليس فقرة عادية.