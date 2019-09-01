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تعرضت للسخرية .. الحاصلة على ذهبية الكرة الشاطئية: اللعب بالحجاب كان عقبة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:13 ص
دعاء غباشي
دعاء غباشي
عمرو ممدوح
قالت دعاء غباشي، الحاصلة على ميدالية ذهبية في الكرة الشاطئية في دورة الألعاب الأفريقية، إن أول ظهور لها في محفل دولي، كان في أوليمبياد ريو 2016، وأول مباراة لها كانت أمام لاعبة ألمانية ترتدي البكيني.

وأضافت دعاء غباشي، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» قائلة: "ماكنتش متخيلة اللي هيحصل، الموضوع كان صعب"، لكنها قررت اللعب بالحجاب، وتمكنت من الحصول على الموافقة للعب بالحجاب.

وأوضحت الحاصلة على ميدالية ذهبية في الكرة الشاطئية، أنها وجدت الكثيرين ممن يشجعونها، وكثيرين يسخرون منها، قائلة: "دي أول عقبة قابلتها وهي اني ابرر للناس اني محجبة وقادرة العب كرة شاطئية".

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