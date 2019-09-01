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أخبار العالم

بينهم مصر .. قطر وتركيا خططتا لتفجيرات في 3 دول عربية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:28 ص
تميم وأردوغان
تميم وأردوغان
قسم الخارجي
كشفت تقارير استخباراتية عن تورط النظام القطري والتركي في السعي لتخريب بعض الدول العربية ونشر الإرهاب فيها.

وأكدت تقارير صادرة عن أجهزة أمن غربية أن سفينة تركية أرسلت في 2018 كميات كبيرة من مادة "c-4" إلى أذرع النظام القطري الإرهابي في ليبيا ومصر، بينما وصل جزء آخر لميليشيات الحوثي في اليمن، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وبحسب الصحيفة فإن الدليل على ذلك التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخرا، وأظهرت التحقيقات أن المتفجرات المستخدمة من نوع "c-4" وأنها وصلت للجماعات الإرهابية من الخارج لتنفيذ عملياتها التخريبية.

فيما أكد خبراء عسكريون أن تلك المادة من أكثر المواد المتفجرة خطورة، إذ أن العبوة الناسفة التي تزن 2 كجم من مادة "c-4" تعادل انفجار 18 كجم من مادة "تي آي تي".

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