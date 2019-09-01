فرحة في متحف طنطا.. طفلة الافتتاح في 1990 أصبحت مهندسة ترميمه في 2019.. صور

رغم الزحام الشديد الذي كان في افتتاح متحف طنطا الأثري، إلا أن كاميرا صدي البلد نجحت في إلتقاط إبتسامة مميزة، حيث كانت صاحبتها في منتهي السعادة وهي وسط الجموع تشاهد المتحف الذي طال انتظاره طوال 19 عاما.



اقتربنا منها لمعرفة سر سعادتها وابتسامتها لنكتشف قصة إنسانية جميلة صاحبتها المهندسة منى حمدي مهندسة آثار وجه بحري، والتي كشفت لنا حكاية عمرها حوالي 30 عاما، حيث كانت حينها طفلة لم تبلغ العاشرة من العمر بعد، وكانت والدتها مفتشة آثار واصطحبتها معها في افتتاح متحف طنطا والذي قام به حينها وزير الثقافة في ذلك الوقت فاروق حسني.



لكي نستوعب القصة أكثر نعود للوراء قليلا، حيث أن فكرة إنشاء متحف للآثار بطنطا بدأت عام 1913 حينما وقع الاختيار علي مبنى البلدية بالمدينة ليكون أول متحف للآثار بالمحافظة، وسرعان ما أُغلق ونُقلت آثاره إلى مدخل سينما البلدية عام 1957، ثم عادت فكرة إنشاء المتحف مرة أخرى بداية الثمانينات من القرن الماضي، وافتُتح للجمهور 29 أكتوبر 1990، وبسبب المشكلات التي تعرض لها المبنى أُغلق المتحف مرة أخرى عام 2000.



وكانت فرحة الطفلة عام 1990 كبيرة حينما تقدمت وسلمت علي وزير الثقافة حينها فاروق حسني، ليس هذا فقط بل ناولته المقص الذي قص به شريط الافتتاح، وأكملت معه والمتواجدين جولته بالمتحف، ولم يدر بخلدها أنها ستعود لنفس المكان كمهندسة ساهمت بجهدها وعلمها في صيانة وترميم المبني الخاص بالمتحف، وتلتقي وزير الآثار د. خالد العناني وتسلم عليه أيضا، وذلك أيضا في إفتتاح المتحف كما حدث قديما، وهي ذكريات تداعت إليها وكشفتها لنا، بإطلاعنا علي مجموعة صور قديمة لها في المتحف مع وزير الثقافة فاروق حسني عام 1990، وجولتها مع الحضور في المتحف بعد افتتاحه.



مني تعمل مهندسة في قطاع مشروعات وزارة الآثار، حيث تخرجت من كلية الهندسة جامعة طنطا، والتحقت بالعمل في الوزارة بعد مسابقة أعلنوا عنها، وكم كانت سعادتها حينما عملت في ترميم وصيانة المبني، لتكتمل هذه السعادة بمفارقة في الإفتتاح، حيث كانت ابنتاها جنة وروضة في استقبال وزير الآثار وأعطياه مقص شريط الافتتاح.



جدير بالذكر أن سيناريو العرض المتحفي الجديد ينقسم إلى قسمين أولهما في الدور الثاني ويعرض الإكتشافات الأثرية بالدلتا والتي تتمتع بتاريخ حافل على مر العصور إذ ضمت "تل الفراعين" (بوتو) أول عاصمة سياسية لمصر، وعاصمة مصر السفلى في عصور ما قبل الأسرات، و"قويسنا" التي عُثر بها على مجموعة من المقابر المشيدة بالطوب اللبن وجبانة للحيوانات المقدسة، و"صان الحجر" ( تانيس) عاصمة مصر القديمة في عصر الإنتقال الثالث، و"تل بسطة" و"صا الحجر"(سايس) عاصمة مصر القديمة في عصر الأسرة السادسة والعشرين، وأخيرًا "بهبيت الحجارة" التي تضم أكبر معبد للمعبودة "إيزيس" في الدلتا.



أما الدور الثالث فيضم قطع أثرية تعكس المفاهيم والمعتقدات المتعلقة بالعالم الآخر عند المصري القديم ومنها اهتمامه بالمقبرة لكونها أول وأهم مرحلة في رحلة البعث والخلود، وتشمل المعروضات أبوابًا وهمية، وموائد قرابين، وتماثيل، ولوحات تُظهر علاقة المتوفى بالمعبودات، ومجموعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام والخامات التي استخدمت لحفظ الطعام والشراب والعطور، ومساند الرأس، وتوابيت، بالإضافة إلى الأواني الكانوبية التي استخدمت لحفظ أحشاء المتوفى بعد تحنيطها.



ويُعرض بهذا القسم مجموعة من المراكب التي اكتسبت أهمية كبيرة لوجود نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر. وفي رؤية أخرى لمفهوم العالم الآخر عُرضت مجموعة من القطع الأثرية من العصرين اليوناني الروماني مُتمثلة في أواني "الحضرة" التي سميت بذلك نسبة إلى مكان العثور عليها في "الأسكندرية" والتي استخدمت لحفظ رماد المتوفى، بالإضافة إلى رؤوس التماثيل، ومجموعة من المسارج والمعادن.



كما يعرض الدور الثالث أيضًا مجموعة من القطع الأثرية التي تٌعبر عن الفن القبطي من أيقونات ونسيج ومخطوطات، وكذلك عن الفن الإسلامي من أوانٍ خزفية، وشبابيك قلل، ونسيج، بجانب مجموعة مميزة من القطع الأثرية التى ترجع إلى العصر الحديث تحديدًا عهد الأسرة العلوية.



كما تناولت موضوعات الدور الثالث أيضًا التجارة وتأثيرها على المجتمع المصري من خلال عرض مجموعة من العملات، هذا فضلًا عن التراث الشعبي المادى وغير المادى للمحافظة، وتطور تقليد إقامة الموالد الذي بدأ منذ آلاف السنين واستمر حتى وقتنا الحالي وخير مثال له مولد "السيد أحمد البدوي" بمدينة "طنطا" الذي يُحتفل به مرتين كل عام.