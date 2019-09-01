عمرو الجنايني عن جدول الدوري: سنعلن موعد بدايته ونهايته باليوم والساعة

أكد الدكتور عمرو الجناينى، رئيس إتحاد الكرة، أن كل مايهمه هو إرساء كل قواعد النظام والقانون، مضيفا:"جدول الدورى يتم وضعه من البداية وسنعلن موعد بدايته ونهايته باليوم والساعة".



وتابع الجناينى خلال حوار تلفزيونى: "تطبيق النظام ليس بالامر الصعب ولا بالمستحيل وكل مايهمنى هو توافق وتكاتف كل أفراد المنظومة الإدارية".



وعن ما تشجعيه للزمالك وتأثير هذا على وظيفته كرئيس لإتحاد الكرة، أوضح الجناينى:"أنا مصرى قبل أن أكون زملكاوى وقدومى فى هذا التوقيت لرئاسة الإتحاد مهمة وطنية".



ورد الجناينى على اتهام عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى بأنه مشجع للزمالك ومن الممكن تحيزه للزمالك قائلا:"كان بينى وبين القيعى مناوشات كثيرة قبل ان اتولى رئاسة إتحاد الكرة، ولكنى بعد أن شغلت منصبا رسميا لا يهمنى سوى تطبيق العدل فقط على الجميع دون تحيز".

