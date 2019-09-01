البنك الأفريقي: 3.5 مليار دولار مع الجايكا لدعم المشروعات التنموية في إفريقيا

أعلنت مجموعة الافريقي للتنمية عن توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا" بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم عدد من المشروعات القطاعية بالقارة الافريقية .
وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك، إن بروتوكول التعاون يشمل التنسيق مع القطاع الخاص من خلال تمديد مالي في الفترة من 2020 – 2022 لدعم مشروعات البنية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار التقرير إلى أن هناك قطاعات ذات أولوية من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والخدمات الصحية و القطاعات اللوجيستية والتجارية بما يساعد علي دعم الاستثمار في القارة الأفريقية.
ودعمت الجايكا في وقت سابق 25 مشروعا قطاعيا خلال الفترات السابقة.
وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك، إن بروتوكول التعاون يشمل التنسيق مع القطاع الخاص من خلال تمديد مالي في الفترة من 2020 – 2022 لدعم مشروعات البنية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار التقرير إلى أن هناك قطاعات ذات أولوية من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والخدمات الصحية و القطاعات اللوجيستية والتجارية بما يساعد علي دعم الاستثمار في القارة الأفريقية.
ودعمت الجايكا في وقت سابق 25 مشروعا قطاعيا خلال الفترات السابقة.