ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأفريقي: 3.5 مليار دولار مع الجايكا لدعم المشروعات التنموية في إفريقيا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:44 ص
البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
محمد يحيي
أعلنت مجموعة الافريقي للتنمية عن توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا" بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم عدد من المشروعات القطاعية بالقارة الافريقية .

وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك، إن بروتوكول التعاون يشمل التنسيق مع القطاع الخاص من خلال تمديد مالي في الفترة من 2020 – 2022 لدعم مشروعات البنية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار التقرير إلى أن هناك قطاعات ذات أولوية من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والخدمات الصحية و القطاعات اللوجيستية والتجارية بما يساعد علي دعم الاستثمار في القارة الأفريقية.

ودعمت الجايكا في وقت سابق 25 مشروعا قطاعيا خلال الفترات السابقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شينزو آبى: اليابان حريصة على دعم التنمية والاستثمارات بأفريقيا من خلال التيكاد 7

شينزو آبى: نتعاون مع الاتحاد الأفريقي لتنمية القارة..فيديو

البنك الأفريقي للتنمية: مبادرة بـ 3 مليارات دولار لتمكين المرأة الأفريقية

ترشيحاتنا

لإنقاذ الدجاج من الذبح.. سائحة تعض فرارجي وتصف المارة بـ الجهلة.. فيديو وصور

صائد بطولات.. السيرة الذاتية لـ الصربى ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد

عمرو الجنايني يزف بشرى سارة للجمهور مع انطلاق الدوري الجديد

انا متحمل عشانها.. رد ناري من أحمد إبراهيم على هجوم نجل انغام ضده.. فيديو

الرجاء المغربى يودع الكأس بفضيحة مدوية تحت قيادة مدرب الاهلى السابق

زبون يصيب لصا بالجنون خلال عملية سطو مسلح .. شاهد ماذا حدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور