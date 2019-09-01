البنك الأفريقي: 3.5 مليار دولار مع الجايكا لدعم المشروعات التنموية في إفريقيا

أعلنت مجموعة الافريقي للتنمية عن توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا" بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم عدد من المشروعات القطاعية بالقارة الافريقية .



وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك، إن بروتوكول التعاون يشمل التنسيق مع القطاع الخاص من خلال تمديد مالي في الفترة من 2020 – 2022 لدعم مشروعات البنية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.



وأشار التقرير إلى أن هناك قطاعات ذات أولوية من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والخدمات الصحية و القطاعات اللوجيستية والتجارية بما يساعد علي دعم الاستثمار في القارة الأفريقية.



ودعمت الجايكا في وقت سابق 25 مشروعا قطاعيا خلال الفترات السابقة.