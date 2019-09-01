ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:20 ص
المستشار محمد مختار
المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع
قدم عدد كبير من رجال القضاء والدولة واجب العزاء فى وفاة المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وتلقى العزاء كل من المستشار محمد زعزوع والوزير المفوض محمد شوقي زعزوع نائب رئيس البعثة بسفارة مصر في موسكو وهشام زعزوع وزير السياحة الأسبق عم المرحوم محمد زعزوع وشارك فى العزاء كل من الحاضرين الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وعبد القوي خليفة وزير النقل الأسبق والكاتب فاروق جويدة وفتحي السباعي رئيس بنك الاسكان والتعمير والإعلامية أمنية زعزوع.
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور
كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

انقسام في مجلس إدارة الاهلي.. تويتة رانيا علواني تفضح المستور.. تفاصيل مثيرة

رانيا علوانى تثير الجدل من جديد.. وأحمد موسى يطالب بالتوضيح

مدرب الاهلى الجديد.. جماهير النادى: اتصدمنا من الخبر ولا نتوقع نجاحه

رئيس اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لتحقيق العدالة في الدوري

اخبار الرياضة.. رانيا علواني تفضح المستور فى الاهلى.. وفيرمينو يسخر من خناقة صلاح ومانى

اخبار الفن .. زكي فطين عبد الوهاب يبيع سيارته بسبب السرطان .. وتعرف على خطيب ولاء الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور