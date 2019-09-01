كبار رجال الدولة يشاركون فى عزاء المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع .. صور

قدم عدد كبير من رجال القضاء والدولة واجب العزاء فى وفاة المستشار محمد مختار عبد اللطيف زعزوع رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.



وتلقى العزاء كل من المستشار محمد زعزوع والوزير المفوض محمد شوقي زعزوع نائب رئيس البعثة بسفارة مصر في موسكو وهشام زعزوع وزير السياحة الأسبق عم المرحوم محمد زعزوع وشارك فى العزاء كل من الحاضرين الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وعبد القوي خليفة وزير النقل الأسبق والكاتب فاروق جويدة وفتحي السباعي رئيس بنك الاسكان والتعمير والإعلامية أمنية زعزوع.