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رياضة

نيمار يكشف موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
نيمار
نيمار
أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أبلغ ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بموافقته على البقاء في صفوف الفريق وإنتظامه في التدريبات وهو الأمر الذي يعني فشل المفاوضات.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت أن نيمار ينوي احترام ما تبقى من عقده مع باريس سان جيرمان .

وقبل 48 ساعة من إغلاق باب القيد فشلت المفاوضات برشلونة و سان جيرمان لضم نيمار بعد أن أستمرت لأكثر من شهرين .

وحسب ما كشفته الشبكة فإن نيمار سيطير إلى ميامي يوم الأحد للانتظام في معسكر البرازيل، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام كولومبيا وبيرو في يومي 7 و11 لشهر سبتمبر المقبل.

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