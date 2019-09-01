رئيس إتحاد الكرة: إعلان اسم مدرب المنتخب خلال أيام

كشف الدكتور عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة المؤقت، عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر قائلا:"مدرب منتخب مصر فى الوقت الحالى سيكون مصر ولا أجانب".



وتابع الجناينى خلال حوار تلفزيوني له،:"لدينا 5 أسماء مطروحة لخمس اسماء مدربين مصر وهم حسام حسن وحسام البدرى وحسن شحاتة وأحمد حسام ميدو وإيهاب جلال وسيتم اختيار واحدا منهم".



وأكد رئيس إتحاد الكرة، أنه فى خلال أسبوع سيتم الإعلان عن مدرب منتخب مصر الجديد.