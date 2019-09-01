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أول لاعبة كرة شاطئية محجبة تروي قصة دخول تايلاندية الإسلام .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:12 ص
دعاء غباشي
دعاء غباشي
عمرو ممدوح
قالت دعاء غباشي، الحاصلة على ميدالية ذهبية في الكرة الشاطئية في دورة الألعاب الأفريقية، إنها مرت بصعوبات ومشكلات في بداية لعبها الكرة الشاطئية، بسبب أنها محجبة واللعبة تلعب بالبكيني، إلا أنها تمكنت من عبور هذه المرحلة، والتغلب على هذه العوائق.

وأضافت دعاء غباشي، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنها استغرقت وقت طويل للتبرير للناس أنها قادرة على اللعب بالحجاب دون مشكلة.

وأوضحت الحاصلة على ميدالية ذهبية في الكرة الشاطئية في دورة الألعاب الأفريقية، أنها بعدما تمكنت من اللعب دوليا بالحجاب، والحصول على موافقة الاتحاد، تمكنت لاعبات أخريات من اللعب بالحجاب، مشيرة إلى أن هناك لاعبة من تايلاند دخلت الإسلام وتركت البكيني وتلعب الآن بالحجاب.

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