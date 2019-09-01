ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مملكة العنب تغرق في مياه الصرف.. والأهالى: أمراض فتاكة وروائح تزكم الأنوف

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يعيشها أهالي قرية "بلاي" التي يطلق عليها "مملكة العنب"، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ سنوات، حيث تغرق شوارعها في مياه الصرف الصحي.

يقول حسين عياد مدير إدارة تعليمية بالمعاش، فى رسالته لخدمة شكاوى صدى البلد، إن القرية بها صرف صحي أهلي ولكنه متهالك تمامًا، مما يؤدي إلى انفجار المواسير يوميًا، وبالتالي غرق القرية بأكملها في مياه الصرف الصحي، مضيفا أنه تم البدء في إنشاء مشروع الصرف الصحي الحكومي منذ 5 سنوات، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن وسط تباطؤ الشركة المنفذة والمسئولين.

وأضاف أن هذه المياه تتجمع حولها الحشرات لتنقل الأمراض للأهالي، فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة منها، مطالبًا المسئولين بالتحرك لإنقاذ القرية وسكانها من هذه الكارثة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى شارع لواء الإسلام بمدينة نصر يطالبون بإصلاح مواسير الصرف.. فيديو

جدران متهالكة ومياه صرف صحى تغرق نفق طرة.. والأهالى: انقذونا..صور

ترشيحاتنا

الإعصار دوريان‭ ‬يهدد 4 ولايات أمريكية

شاهد.. كيف أسدل محمد صلاح الستار على أزمته مع ساديو ماني

اخبار البرلمان.. حالات خفض سن المعاش في قانون المعاشات الجديد.. وموعد تعديل قانون الثانوية العامة

صدى البلد أول الملتزمين.. سر تقليص مدة برنامج أحمد موسى و هاني حتحوت

تعرضت للسخرية .. الحاصلة على ذهبية الكرة الشاطئية: اللعب بالحجاب كان عقبة

اخبار الفن .. زكي فطين عبد الوهاب يبيع سيارته بسبب السرطان .. وتعرف على خطيب ولاء الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور