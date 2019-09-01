مملكة العنب تغرق في مياه الصرف.. والأهالى: أمراض فتاكة وروائح تزكم الأنوف

كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يعيشها أهالي قرية "بلاي" التي يطلق عليها "مملكة العنب"، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ سنوات، حيث تغرق شوارعها في مياه الصرف الصحي.



يقول حسين عياد مدير إدارة تعليمية بالمعاش، فى رسالته لخدمة شكاوى صدى البلد، إن القرية بها صرف صحي أهلي ولكنه متهالك تمامًا، مما يؤدي إلى انفجار المواسير يوميًا، وبالتالي غرق القرية بأكملها في مياه الصرف الصحي، مضيفا أنه تم البدء في إنشاء مشروع الصرف الصحي الحكومي منذ 5 سنوات، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن وسط تباطؤ الشركة المنفذة والمسئولين.



وأضاف أن هذه المياه تتجمع حولها الحشرات لتنقل الأمراض للأهالي، فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة منها، مطالبًا المسئولين بالتحرك لإنقاذ القرية وسكانها من هذه الكارثة.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

