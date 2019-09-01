مش عارفين نمشى.. تكسير بشارع فى التجمع الأول يعيق حركة المارة والسيارات

شكا المواطن عصام محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكسير بشارع رئيسى بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة له تأثير سلبى على حركة المارة والسيارات بالشارع.



وقال فى رسالته: "هذا الكسر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم الإبلاغ به عدة مرات لتسببه في عدة حوادث ولا حياة لمن تنادى فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة شارع مساكن الشباب أمام مشروع حسن علام".



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

