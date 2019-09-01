نجم الأهلي يكشف دور محمد فضل فى إنهاء انضمامه للأحمر ..فيديو

كشف حمدي فتحي لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس جديدة بشأن انتقاله للقلعة الحمراء.



وقال فتحي ، خلال لقائه على قناة الأهلي، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من محمد فضل رئيس التعاقدات للنادى الأهلي وقتها بأنه يريد ضمي قبل غلق قيد اتحاد الكرة بأسبوعين.



وشدد فتحي على أن خالد متولي المدير الفني لنادي إنبي وقتها تهرب من مقابلتي بعدما علمت بأن هناك مفاوضات بين الناديين، وكان يريد وقتها كيف سأقوم بالتدريبات بعدما علمت أن النادي الأهلي يريد ضمي.



واختتم حمدي فتحي ، تصريحاته ، أنه واصل التدريبات فى نادي إنبي بشكل طبيعي ووجدني خالد متولي أتدرب ورغم ذلك رفض مسؤولو إنبي انتقالي للأهلي بسبب بعض الشروط للفريق البترولي .