ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتصار: أواصل تصوير روحين فى زكيبة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
إنتصار
إنتصار
أحمد البهى
قالت الفنانة انتصار إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل روحين فى زكيبة.

وتابعت إنتصار لـ صدى البلد ، أنه من المقرر أن تستأنف تصوير باقى مشاهدها منتصف الشهر الحالى، حيث تواصل حاليًا عرض مسرحيتها ريا وسكينة من تانى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي من خلال المواقف بين أبطال العمل.

المسلسل بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، نهى عابدين، صلاح عبدالله، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل روحين في زكيبة

صلاح عبد الله يستأنف تصوير روحين في زكيبة بعد عيد الأضحى

نهى عابدين تنضم لمسلسل "شبر مية" مع أحمد السعدني

صلاح عبد الله: بفكر أعلن إعتزالي

كنت بفتكر المشاكل الكبيرة.. صلاح عبد الله يكشف عن طريقة تعامله مع الأزمات في حياته

شاهد.. أحدث ظهور لـ أوس أوس برفقة ابنه

ترشيحاتنا

اهم الاخبار اليوم | تعرف على صاحبة أزمة البويضات.. مشكلة تواجه مهاجم محمد صلاح.. وهذه قصة بلوك احلام واصالة

رئيس اتحاد الكرة يعلن عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

رانيا علواني.. تفاصيل مشاجرة حامية على تويتر بسبب مدرب الاهلي.. وحقيقة انقسام مجلس الخطيب

رسالة شريف اكرامي لـ طارق سليمان بعد رحيله عن الجهاز الفني لـ الاهلي

عمرو الجنايني يزف بشرى سارة للجمهور مع انطلاق الدوري الجديد

الرجاء المغربى يودع الكأس بفضيحة مدوية تحت قيادة مدرب الاهلى السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور