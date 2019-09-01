انتصار: أواصل تصوير روحين فى زكيبة

قالت الفنانة انتصار إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل روحين فى زكيبة.



وتابعت إنتصار لـ صدى البلد ، أنه من المقرر أن تستأنف تصوير باقى مشاهدها منتصف الشهر الحالى، حيث تواصل حاليًا عرض مسرحيتها ريا وسكينة من تانى.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي من خلال المواقف بين أبطال العمل.



المسلسل بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، نهى عابدين، صلاح عبدالله، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.