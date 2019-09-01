عمرو الجنايني يزف بشرى سارة للجمهور مع انطلاق الدوري الجديد

أكد الدكتور عمرو الجناينى، رئيس اتحاد كرة القدم، أن الجمهور سيعود للمدرجات بداية من سبتمبر القادم مع بداية انطلاق الدورى المصرى، موضحا:"الجمهور سيعود للمدرجات ببطاقة لكل مشجع مثلما حدث فى بطولة إفريقيا الأخيرة.



وتابع خلال حوار تلفزيونى: "تجربة شركة تذكرتى فى بطولة الأمم الإفريقية تستحق التكرار خلال بطولة الدورى وبداية الدورى ستكون المباريات بحضور 5 آلاف مشجع، تطبيق النظام ليس بالأمر الصعب ولا بالمستحيل، وكل مايهمنى هو توافق وتكاتف كل أفراد المنظومة الإدارية".



وشدد الجنايني على أنه سيتم تنفيذ اللوائح على أي فرد داخل المنظومة الرياضية يخرج عن النص دون استثناء، قائلا: "نحاول تطبيق العلم والاستفادة من الخبرات الرياضية في فترة العمل داخل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، ولن يكون هناك مجاملات نهائيا، لأننا نريد النجاح في الفترة التي نتولى فيها المسؤولية".



وتابع رئيس اتحاد الكرة: "أرى أن كل شيء يسير بالعلم والنظام، ولو وضعنا منظومة والتزام قوي سنكون في مكان بعيد للغاية عما نحن فيه، الوضع الحالي لا يرضي طموح أي أحد، ونحن نستحق أفضل من ذلك بكثير".



وكشف عمرو الجنايني عن موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، قائلا:"سوبر العام الماضى مؤجل ولكن سيتم لعبه بعد انتهاء مباريات الكأس يوم 5 سبتمبر مباشرة".



وعن عودة الجمهور للملاعب خلال المرحلة المقبلة، قال الجنايني إن متعة كرة القدم فى حضور الجماهير.



وردًا على ما تردد عن إمكانية سيطرة لاعبي المنتخب الوطنى على اتحاد الكرة، رد الجنانيى ساخرًا "ليه مصورينى"، فى إشارة واضحة انه لا يوجد لديه ما يخيفه.



وكشف الجناينى عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر قائلا: "مدرب منتخب مصر فى الوقت الحالى سيكون مصري ولا أجانب".



وتابع الجناينى: "لدينا 5 أسماء مطروحة لخمس اسماء مدربين مصر وهم حسام حسن وحسام البدرى وحسن شحاتة وأحمد حسام ميدو وإيهاب جلال وسيتم إختيار واحدا منهم".



وأكد رئيس إتحاد الكرة، أنه فى خلال أسبوع سيتم الإعلان عن مدرب منتخب مصر الجديد.