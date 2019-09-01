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استشاري تطوير سور مجرى العيون: تكلفة المشروع 6 مليارات جنيه .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:03 ص
مجري سور العيون
مجري سور العيون
محمد القاضي
كشف المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير سور مجري العيون، عن تكلفة المشروع.

وقال "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي "عمرو خليل"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن تكلفة تطوير سور مجري العيون سوف تصل إلى 6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك خطة لإعادة بناء مدينة الفسطاط اعتمادا على الوثائق التاريخية المتاحة.

وأوضح استشاري مشروع تطوير سور مجري العيون، أن سور مجري العيون يمر بمختلف المناطق التاريخية في القاهرة.

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