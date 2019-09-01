ترتيب الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يتربع على القمة وميلان يعود من بعيد

شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية من الدوري الإيطالي "الكالشيو" لعب مباراتين والتي كان من ضمنها قمة الجولة بين يوفنتوس ونابولي والتي حسمها السيدة العجوز بهدف قاتل ، بينما تمكن ميلان من تحقيق الفوز الأول عندما استضاف بريشيا بهدف دون رد.



ولُعبت أمس مباراة وحيدة بين سبال وبولونيا تمكن الأخيرة من تحقيق فوزًا بهدف دون رد ليحصد أول 3 نقاط له .



ويُلعب غدًا ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو مع 6 مباريات آخرى لحسم ثاني الجولات من الدوري الإيطالي.



وجاء ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء ثاني أيام الجولة الثانية كالاتي:

