ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يتربع على القمة وميلان يعود من بعيد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:10 ص
صورة من مباراة يوفينتوس
صورة من مباراة يوفينتوس ونابولي
أحمد هاني
شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية من الدوري الإيطالي "الكالشيو" لعب مباراتين والتي كان من ضمنها قمة الجولة بين يوفنتوس ونابولي والتي حسمها السيدة العجوز بهدف قاتل ، بينما تمكن ميلان من تحقيق الفوز الأول عندما استضاف بريشيا بهدف دون رد.

ولُعبت أمس مباراة وحيدة بين سبال وبولونيا تمكن الأخيرة من تحقيق فوزًا بهدف دون رد ليحصد أول 3 نقاط له .

ويُلعب غدًا ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو مع 6 مباريات آخرى لحسم ثاني الجولات من الدوري الإيطالي.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء ثاني أيام الجولة الثانية كالاتي:
ترتيب الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يتربع على القمة وميلان يعود من بعيد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإيطالي.. لاتسيو في الصدارة وبداية متعثرة لـ ميلان

قمة نارية بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

إي سي ميلان يواجه بريشيا بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. ميلان يهز شباك بريشيا بهدف مبكر بمشاركة بن ناصر..فيديو

الدوري الإيطالي..يوفينتوس يتقدم بهدفين فى 3 دقائق أمام نابولي .. فيديو

ترشيحاتنا

برنامج الزمالك اليوم يعود للبث من قناة الحدث

فرح ده ولا خناقة .. الشرطة تلقي القبض على شباب أطلقوا أعيرة نارية في حفل زفاف.. فيديو

رانيا علواني.. تفاصيل مشاجرة حامية على تويتر بسبب مدرب الاهلي.. وحقيقة انقسام مجلس الخطيب

رئيس اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لتحقيق العدالة في الدوري

بعد التعاقد مع رينيه فايلر.. رسالة خاصة من لجنة التخطيط بـ الاهلي الى محمد يوسف

خلافات النجوم مع عادل إمام.. شيرين سيف النصر: ضيعت 9 سنين بسبب بودى جارد.. عايدة عبد العزيز: دفعت تمن الغيرة بعد نجاحى في النمر والأنثى.. ومحمد رمضان: الزعيم رفض مشاركتى فى حسن ومرقص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور