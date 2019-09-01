مبادرة حكومية لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن البدء فى تنفيذ مبادرة حكومية لتوفير مشروعات الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الزراعية.



وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الرى وأحد البنوك الحكومية، بهدف التييسير على المستثمرين وشباب الخريجين من خلال توفير مستلزمات الطاقة الشمسية بنظام التقسيط على 5 سنوات تقريبا، وفقا لعدة إجراءات ميسرة ينفذها البنك المختص.



وأكد المحافظ، أن هذا الإجراء يأتى ضمن عدة إجراءات نفذتها المحافظة لدعم منظومة الاستثمار الزراعى على مستوى جميع المراكزالادارية.



ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من ارتفاع التكلفة فى أسعار المحروقات والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، والتى من شأنها تخفيض تكلفة الزراعة بالنسبة للمستثمرين والمزارعين.

