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رياضة

أحمد فتحي: كنت معترضا على وجود حمدي فتحي في الأهلى .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:42 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
حسن العمدة
قال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنه كان معترضا على وجود حمدي فتحي داخل صفوف الفريق.

وأضاف فتحي مازحا، عبر مداخلة علي قناة الأهلي: "لدينا لاعبون كبار فى وسط الملعب ولسنا في حاجة له، لافتا إلى أن حمدي فتحي يعد من أفضل لاعبي وسط ملعب النادي الأهلي.

وواصل خاض 4 لقاءات وظهر بمستوى كبير وكان الأفضل اللاعبين على مستوى الفريق ككل.

واختتم أحمد فتحي: عندما نختار اللاعبين فى تقسيمة التمرين، أول شخص اختاره هو حمدي فتحي.

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