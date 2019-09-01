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فن

دعاء صلاح تظهر بدون مكياج في أول حلقة ببرنامج أنتي الأقوى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:02 ص
دعاء صلاح
دعاء صلاح
سعيد فراج
انطلق أمس السبت، أولى حلقات البرنامج الجديد "إنتي الاقوى " على شاشة قناة المحور الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح.

وظهرت دعاء صلاح بفقره، ضمن فقرات البرنامج لأول مرة بدون مكياج بعد إجبار فريق العمل للظهور أمام الجمهور بهذا الشكل، لتؤكد ان جمال المرأة ليس بشكلها، ولكن بشخصيتها وثقتها بنفسها.

وقدمت دعاء صلاح عدة فقرات، في البرنامج تخص المرأه فى عدة مجالات وقدمت الشكر لقناة المحور على انضمامها لأسرة العمل، مشيرة إلى أنها غيرت قرارها الذي اتخذته منذ فترة قصيرة بتغيير مجال عملها".

ويذاع برنامج أنتي الاقوي يوميا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء ويعاد من الأربعاء إلى الجمعة.

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