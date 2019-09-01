عمرو الجناينى: حكام مصريين لكل المباريات بداية من الدورى الجديد

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة الإعتماد على الحكام المصريين خلال مباريات الدورى.



وأضاف الجناينى خلال حوار تلفزيونى: "نحاول الإعتماد على الحكام المصريين وبث الثقة فيهم وبداية من الموسم الجديد سيتم إسناد المهام التحكيمية للحكام المصريين فى كل المباريات عدا مباراة الأهلى والزمالك لوجود قرار وزارى ينص على تعيين حكام أجانب فى مباراة القمة ولكن المباريات الأخرى أعتقد أنه فى وجود تقنية الفار لن نحتاج لحكام أجانب".



وتابع: "تطبيق النظام ليس بالامر الصعب ولا بالمستحيل وكل مايهمنى هو توافق وتكاتف كل أفراد المنظومة الإدارية".

