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فن

رفيقة المشوار.. محمود حجازى يهنئ ولاء الشريف بخطوبتها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
أحمد البهى
هنأ الفنان محمود حجازى الفنان ولاء الشريف على خطوبتها ، وذلك عير صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " .


وعلق حجازى على صورة جمعتها بخطبيها قائلاً : "الف مبروووووك ربنا يباركلكوا ويخليكوا لبعض، ولاء الشريف من اكتر الشخصيات النقية اللي روحها طيبة ورفيقة المشوار بتمنالك كل خير".

كانت ولاء الشريف قد أعلنت عن خطبتها للممثل الشاب ماجد الشرقاوى.

يذكر أن ولاء الشريف ومحمود حجازى قد تعاونا معاً فى مسلسل أبو العروسة ، والذى شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي.

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