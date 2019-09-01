أبراج الضغط العالى تثير ذعر سكان الشروق.. صور

استغاث المواطن وليد محمد جمال، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من محاصرة أبراج ضغط الكهرباء العالى لمشروع الرواد بمدينة الشروق.



وقال فى رسالته: إن مشروع الرواد أحد المشروعات العملاقة، ولكن يحزننى أن يظل هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية مهجورا خوفا من أبراج الضغط العالى، مطالبا بنقل هذه الأبراج وتحويلها إلى ضغط تحت الأرض حفاظا على سكان الأماكن السكانية لكى يتيح لنا بدء حياة جديدة مع أولادنا بهذه المدينة الجميلة مدينة الشروق.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

