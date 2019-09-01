طارق العشري عن حمدي فتحي: لاعب منتخب وله مستقبل باهر.. فيديو

أشاد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، بأداء حمدي فتحي من الأهلي، قائلا إنه لأول مرة يرى فيها اللاعب فى مباراة بين إنبي ودمنهور، وظهر بمستوى رائع، وكان واحدا من اللاعبين الذين وضع عينه عليهم ورغب فى ضمه لإنبي.



وقال العشري عبر مداخلة علي قناة الأهلي، أنه عقب رحيله لليبيا لتوليه تدريب أحد الفرق هناك، وعند عودته وجد إنبي تعاقد مع حمدي فتحي وقتها وكان خبرا جيدا بالنسبة له.



وأضاف طارق العشري أن حمدي فتحي لاعب جيد وله رؤية رائعه داخل الملعب وخاصة تمريرات الكرة بشكل جيد جدا، قائلا: "كنت اعتمد عليه بشكل كبير، لآنه يمتلك قدرات فنية وبدنية رائعه".



واختتم طارق العشري، تصريحاته ، أنه سعيد للغاية بانضمام حمدي فتحي للاهلي، مضيفا أنه مستقبل النادي والمنتخب المصري وسيكون من أهم العناصر مع الفراعنة فى الفترة القادمة.