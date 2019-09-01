ليه مصورينى.. الجناينى يسخر من سيطرة لاعبى المنتخب على اتحاد الكرة

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تنفيذ اللوائح على أي فرد داخل المنظومة الرياضية يخرج عن النص دون استثناء.



وقال الجنايني خلال حوار تلفزيونى له: "نحاول تطبيق العلم والاستفادة من الخبرات الرياضية في فترة العمل داخل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، ولن يكون هناك مجاملات نهائيا، لأننا نريد النجاح في الفترة التي نتولى فيها المسؤولية".



وردًا على تردد عن امكانية سيطرة لاعيبة المنتخب الوطنى على اتحاد الكرة، رد الجنانيى ساخرًا: "ليه مصورينى"، فى إشارة واضحة انه لايوجد لديه مايخيفه.

