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رياضة

هاني حتحوت: جماهير الأهلي عملت حفلة على رانيا علواني .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:22 ص
رانيا علواني
رانيا علواني
نور عادل
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، تخطت حدود الشخصية العامة في محاورة المتابعين عبر حسابها على «تويتر»، بعدما جاءت ردودها مثيرة للمزيد من الجدل حول اختيار المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «رواد تويتر عملوا حفلة على رانيا علواني واستمرت حتى الساعة 11 مساء»، متابعا: «الدكتورة رانيا أخطأت في بعض الأمور، خاصة إنها ردت بنفسها، وحسابها حقيقي مش مخترق».

وكانت علواني قد كتبت سلسلة من التدوينات عبر حسابها على «تويتر»، تتبرأ فيها من المشاركة في اختيار المدير الفني الجديد للأهلي.

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