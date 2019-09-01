اليوم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروعًا للإسكان و3 مدارس بالرياض

يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 3 مدارس جديدة، ومشروع الإسكان الاجتماعي بقرية المثلث بمركز الرياض.



ويرافق المحافظ خلال جولة الافتتاحات، كل من، اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، واللواء علي صلاح، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة التعليم وإنشاء وتطوير المدارس لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد افتتاح العديد من المدارس والمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

