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الجناينى: سيتم تنفيذ القانون على الجميع دون مجاملات

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:34 ص
عمرو الجناينى
عمرو الجناينى
حمزة شعيب
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة، عن عود الجمهور للملاعب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أن متعة كرة القدم فى حضور الجماهير.

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تنفيذ اللوائح على أي فرد داخل المنظومة الرياضية يخرج عن النص دون استثناء.

وقال الجنايني خلال حوار تلفزيونى له: "نحاول تطبيق العلم والاستفادة من الخبرات الرياضية في فترة العمل داخل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، ولن يكون هناك مجاملات نهائيا، لأننا نريد النجاح في الفترة التي نتولى فيها المسؤولية".

وتابع رئيس اتحاد الكرة:"أرى أن كل شيء يسير بالعلم والنظام، ولو وضعنا منظومة والتزام قوي سنكون في مكان بعيد للغاية عما نحن فيه، الوضع الحالي لا يرضي طموح أي أحد، ونحن نستحق أفضل من ذلك بكثير".

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