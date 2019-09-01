أخبار التوك شو.. أحمد موسى: برنامجي مدته ساعة ونصف وصدى البلد تحترم قرارات الأعلى للإعلام..رانيا علواني بعد مشادات تويتر: معرفش المدرب

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
احمد موسى: برنامجي مدته ساعة ونصف من الغد وصدى البلد تحترم قرارات الأعلى للإعلام
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقليص مدة برامج التوك شو إلى ساعة ونصف فقط، إنه اعتبارا من الغد سيكون هناك توجه آخر، ونلتزم بقرار المجلس الأعلى للإعلام لضبط برامج التوك شو.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة صدى البلد تلتزم بالقانون والضوابط والقرارات و نحترم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" متواجدون معكم على الهواء من الساعة الثامنة مساء وحتى التاسعة ونصف مساء غد الأحد، وعندما يكون هناك قرارات تسري على جميع القنوات وجميع البرامج في الإعلام المصري ونحن نحترم الدولة المصرية التي تحترم القانون".
قرار صائب.. إكرامي: لهذا السبب تم التعاقد مع فايلر مدربا لـ الاهلي
علق الكابتن إكرامي، حارس مرمى المنتخب المصري السابق، على تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للشياطين الحمر.
وقال كابتن إكرامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، إن التعاقد مع رينيه فايلر كمدير فني للنادي الأهلي قرار صائب.
وأضاف أن لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة الدكتور طه إسماعيل والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، والكابتن خالد بيبو وزكريا ناصف، درسوا جميع ملفات أكثر من 20 مدرب خلال الفترة الماضية، وتوصلوا أن رينيه فايلر أنسب مدرب للنادي الأهلي الفترة القادمة، وذلك تم التعاقد معه.
رانيا علواني تحسم الجدل وتعلن عن المقصود بـ التويتة الأزمة
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم التواصل مع رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكدت أن التويتة الخاصة بها لا تتعلق بكرة القدم، ولكنها كانت ترد على أحد متابعيها فيما يتعلق بدورة الألعاب الأفريقية وليس بمدرب النادي الأهلي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رانيا علواني أكدت أنه لا توجد مشاكل داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، وأن هناك لجنة مشكلة داخل النادي من أجل اختيار مدرب النادي الأهلي.
فرامل الـ ABS.. خليها تصدي تكشف عن كارثة تسببت في حادث سيارة عمرو زكي
قال محمد شتا، المتحدث باسم حملة خليها تصدي، إن أغلب السيارات الواردة والمجمعة محليا في مصر تعاني من أزمات كبرى في عوامل الأمان، حيث لا تنطبق مواصفات الأمان العالمية على أغلب السيارة في مصر.
وتابع، "شتا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، أن السيارات الحديثة في مصر تعاني من عدم وجود نظام الثبات الالكترونى "ESP" بجانب غياب جهاز ضبط الكاوتش الإلكتروني"TPMS"، مؤكدًا أن كافة الدراسات العالمية أكدت أرتفاع نسب الحوادث في أغلب السيارات بسبب غياب هذه الأجهزة داخل السيارات، ما دفع الحكومة الأوروبية لتركيبها بشكل إجباري داخل كل المركبات بداية من عام 2011.
وأشار إلى أن مصانع التجميع الخاصة بالفرامل الـ"ABS" تتحدث عن الأن عن إضافة الفرامل للسيارات الحديثة، والتي تمت إضافاتها للسيارات الأوروبية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي.
انا متحمل عشانها.. رد ناري من أحمد إبراهيم على هجوم نجل انغام ضده
رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على الخلاف الذي وقع بينه وبين نجل زوجته أنغام، بعد البوستات التي قام عمر بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "The Insider" بالعربي، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوطات».
وأشار: «أنا متكلمتش في الموضوع دا، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه».
وأوضح: «الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسئولية إللي أنا فيها، ومتأكد إن الصح هو اللي هيحصل»، متابعا: «أسهل حاجه الكلام والمشاحنات، وأهم حاجه علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أول الموضوع علشانها».
رئيس اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لتحقيق العدالة في الدوري
قال الدكتور عمرو الجناينى رئيس إتحاد الكرة، إنه لم يكن يتوقع أن يرأس الاتحاد المصرى لكرة القدم فى يوم من الأيام، لافتا إلى أنها مسئولية كبيرة وتحدى شخصى جديد.
وتابع الجناينى خلال تصريحاته التلفزيونية،:"الكرة عموما وكرة القدم بالتحديد تهم كل الشعب المصرى مصدر سعادة لكل المواطنين".
وزف رئيس إتحاد الكرة بشرى سارة لكل المشجعين قائلا: "سيتم تطبيق تقنية الفار خلال كل مباريات الدورى لتطبيق مبدأ العدالة".
وعن ما تشجعيه للزمالك وتأثير هذا على وظيفته كرئيس لإتحاد الكرة، أوضح الجناينى:"أنا مصرى قبل أن اكون زملكاوى وقدومى فى هذا التوقيت لرئاسة الإتحاد هى مهمة وطنية".
رانيا علواني بعد مشادات تويتر: معرفش المدرب
علّقت الدكتورة رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، عن الصراع الذى تم خلال السوشيال ميديا مع جماهير القلعة الحمراء، قائلة:"الصدق الزيادة بيودى فى داهية".
وتابعت "علوانى" خلال تصريحات تلفزيونية: "قرار اختيار المدير الفنى هو اختيار لرئيس مجلس إدارة الأهلى ولا يحق لى اختيار مدرب فى وجود الكابتن محمود الخطيب ولجنته الفنية".
وتابعت: "لم أكتب فى تغريدتى ماله علاقة بالنادى الأهلى، كل ما كتبته هو تهنئة أبطال مصر فى الرياضيات المختلفة، ولكنى أجبرت على النقاش مع المشجعين بعد طريقتهم الاستفزازية والتى لا تليق بأدب الحوار".
وأكملت: "أنا غلطانة إنى دخلت فى نقاش مع الجمهور عبر السوشيال ميديا، وواضح إن الناس دى كل غرضهم الهجوم على دون وعى كامل، مردفة:"يعنى فيه ناس كتبالى تقولى روحى المطبخ مكانك مش عارفة أقول أى لو حد حابب يجرب أكلى معنديش مشكلة".
وعن رأيها فى المدرب الجديد قالت علوانى:"أنا معرفش المدرب ده ولم يسبق له معرفته ولم أحاول الحديث عنه حتى بعد النقاش مع المشجعين عبر تويتر".
احمد موسى: برنامجي مدته ساعة ونصف من الغد وصدى البلد تحترم قرارات الأعلى للإعلام
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقليص مدة برامج التوك شو إلى ساعة ونصف فقط، إنه اعتبارا من الغد سيكون هناك توجه آخر، ونلتزم بقرار المجلس الأعلى للإعلام لضبط برامج التوك شو.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة صدى البلد تلتزم بالقانون والضوابط والقرارات و نحترم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" متواجدون معكم على الهواء من الساعة الثامنة مساء وحتى التاسعة ونصف مساء غد الأحد، وعندما يكون هناك قرارات تسري على جميع القنوات وجميع البرامج في الإعلام المصري ونحن نحترم الدولة المصرية التي تحترم القانون".
قرار صائب.. إكرامي: لهذا السبب تم التعاقد مع فايلر مدربا لـ الاهلي
علق الكابتن إكرامي، حارس مرمى المنتخب المصري السابق، على تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للشياطين الحمر.
وقال كابتن إكرامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، إن التعاقد مع رينيه فايلر كمدير فني للنادي الأهلي قرار صائب.
وأضاف أن لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة الدكتور طه إسماعيل والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، والكابتن خالد بيبو وزكريا ناصف، درسوا جميع ملفات أكثر من 20 مدرب خلال الفترة الماضية، وتوصلوا أن رينيه فايلر أنسب مدرب للنادي الأهلي الفترة القادمة، وذلك تم التعاقد معه.
رانيا علواني تحسم الجدل وتعلن عن المقصود بـ التويتة الأزمة
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم التواصل مع رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكدت أن التويتة الخاصة بها لا تتعلق بكرة القدم، ولكنها كانت ترد على أحد متابعيها فيما يتعلق بدورة الألعاب الأفريقية وليس بمدرب النادي الأهلي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رانيا علواني أكدت أنه لا توجد مشاكل داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، وأن هناك لجنة مشكلة داخل النادي من أجل اختيار مدرب النادي الأهلي.
فرامل الـ ABS.. خليها تصدي تكشف عن كارثة تسببت في حادث سيارة عمرو زكي
قال محمد شتا، المتحدث باسم حملة خليها تصدي، إن أغلب السيارات الواردة والمجمعة محليا في مصر تعاني من أزمات كبرى في عوامل الأمان، حيث لا تنطبق مواصفات الأمان العالمية على أغلب السيارة في مصر.
وتابع، "شتا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، أن السيارات الحديثة في مصر تعاني من عدم وجود نظام الثبات الالكترونى "ESP" بجانب غياب جهاز ضبط الكاوتش الإلكتروني"TPMS"، مؤكدًا أن كافة الدراسات العالمية أكدت أرتفاع نسب الحوادث في أغلب السيارات بسبب غياب هذه الأجهزة داخل السيارات، ما دفع الحكومة الأوروبية لتركيبها بشكل إجباري داخل كل المركبات بداية من عام 2011.
وأشار إلى أن مصانع التجميع الخاصة بالفرامل الـ"ABS" تتحدث عن الأن عن إضافة الفرامل للسيارات الحديثة، والتي تمت إضافاتها للسيارات الأوروبية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي.
انا متحمل عشانها.. رد ناري من أحمد إبراهيم على هجوم نجل انغام ضده
رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على الخلاف الذي وقع بينه وبين نجل زوجته أنغام، بعد البوستات التي قام عمر بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "The Insider" بالعربي، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوطات».
وأشار: «أنا متكلمتش في الموضوع دا، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه».
وأوضح: «الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسئولية إللي أنا فيها، ومتأكد إن الصح هو اللي هيحصل»، متابعا: «أسهل حاجه الكلام والمشاحنات، وأهم حاجه علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أول الموضوع علشانها».
رئيس اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لتحقيق العدالة في الدوري
قال الدكتور عمرو الجناينى رئيس إتحاد الكرة، إنه لم يكن يتوقع أن يرأس الاتحاد المصرى لكرة القدم فى يوم من الأيام، لافتا إلى أنها مسئولية كبيرة وتحدى شخصى جديد.
وتابع الجناينى خلال تصريحاته التلفزيونية،:"الكرة عموما وكرة القدم بالتحديد تهم كل الشعب المصرى مصدر سعادة لكل المواطنين".
وزف رئيس إتحاد الكرة بشرى سارة لكل المشجعين قائلا: "سيتم تطبيق تقنية الفار خلال كل مباريات الدورى لتطبيق مبدأ العدالة".
وعن ما تشجعيه للزمالك وتأثير هذا على وظيفته كرئيس لإتحاد الكرة، أوضح الجناينى:"أنا مصرى قبل أن اكون زملكاوى وقدومى فى هذا التوقيت لرئاسة الإتحاد هى مهمة وطنية".
رانيا علواني بعد مشادات تويتر: معرفش المدرب
علّقت الدكتورة رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، عن الصراع الذى تم خلال السوشيال ميديا مع جماهير القلعة الحمراء، قائلة:"الصدق الزيادة بيودى فى داهية".
وتابعت "علوانى" خلال تصريحات تلفزيونية: "قرار اختيار المدير الفنى هو اختيار لرئيس مجلس إدارة الأهلى ولا يحق لى اختيار مدرب فى وجود الكابتن محمود الخطيب ولجنته الفنية".
وتابعت: "لم أكتب فى تغريدتى ماله علاقة بالنادى الأهلى، كل ما كتبته هو تهنئة أبطال مصر فى الرياضيات المختلفة، ولكنى أجبرت على النقاش مع المشجعين بعد طريقتهم الاستفزازية والتى لا تليق بأدب الحوار".
وأكملت: "أنا غلطانة إنى دخلت فى نقاش مع الجمهور عبر السوشيال ميديا، وواضح إن الناس دى كل غرضهم الهجوم على دون وعى كامل، مردفة:"يعنى فيه ناس كتبالى تقولى روحى المطبخ مكانك مش عارفة أقول أى لو حد حابب يجرب أكلى معنديش مشكلة".
وعن رأيها فى المدرب الجديد قالت علوانى:"أنا معرفش المدرب ده ولم يسبق له معرفته ولم أحاول الحديث عنه حتى بعد النقاش مع المشجعين عبر تويتر".