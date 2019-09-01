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فن

دارين حداد تبهر متابعيها في أحدث إطلالتها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:25 ص
دارين حداد
دارين حداد
مصطفى كرم
شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها بصورة سيلفي جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت دارين حداد بإطلالة مميزة بوضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف وتصفيف شعرها وإسداله للخلف.

ولم تتكلف دارين حداد بوضع الإكسسوارات المكلفة واكتفت على أسورة ذهبية بيدها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام.  

وتشارك الفنانة دارين حداد في العرض الاخير لمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم الفن علي ربيع اوس اوس، مصطفى خاطر ، حمدي المرغني وشيماء سيف وعدد كبير من النجوم.

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