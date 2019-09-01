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رياضة

حمدي فتحي: راهنت خالي على اللعب لـ الأهلي على سيارة.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:45 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
حسن العمدة
قال حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، إنه منذ الصغر كان يحلم بارتداء تيشيرت الأهلي.

أكد فتحي ، خلال لقائه علي قناة الأهلي، إنه كان يحلم باللعب داخل جدران النادي الأهلي منذ الصغر، وأنه سعيد للغاية بتحقيق حلمه، وعائلته أيضا.

وتابع أنه تحدث كثيرا منذ الصغر أنه يتمنى اللعب في النادي الأهلي، قائلا: "أتمنى أن أكون علي قدر المسئولية داخل القلعة الحمراء وتحقيق البطولات".

واختتم حمدي فتحي: "تحدثت مع خالي منذ فترة طويله بأنني سأرتدي تيشيرت النادي الاهليهو لم يصديقني وابلغني إذا لعبت لنادي الأهلي سيقوم بشراء سيارة لي لكنه لم يفعل حتى الآن".

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