ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نسيب تحيى ذكرى والدها بكلمات مؤثرة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
أحمد البهى
أحيت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ الذكرى الأولى لوالدها الراحل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشرت صورة لوالدها، وعلقت قائلة:"مرّت سنة كاملة على رحيلك يا أبي، افتقدك كثيرًا! لكنّك ما زلت مرفأ الأمان الوحيد لي، في الصلوات والدعوات احتفظ بك" .

وتابعت : " لا يفارقني دفء قلبك واستلهمُ العزيمة والأمل ممّا علمتني إيّاه. باقٍ في قلبي يا أبي رحمك الله".

وشاركت الفنانة اللبنانية في سباق الدراما الرمضانية الموسم الماضي في بطولة المسلسل اللبناني "خمسة ونص" مع الفنان قصي الخولي ومعتصم النهار ورولا حماد ونوال كامل من تأليف ايمان سعيد وإخراج فليب أسمر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أم مسلمة وأب مسيحي.. نادين نجيم تغرد بمقولة لـ على بن ابي طالب

يخرب بيتكم.. نادين نجيم ترد على سخرية جمهورها من بشرتها

في اليوم العالمي لكلمة أحبك .. نادين نجيم توجه رسالة لجمهورها

نادين نسيب في أبهى إطلالتها وهي تمارس القراءة

بعد خمسة ونص .. نادين نجيم وقصي خولي يلتقيان في رمضان 2020

ترشيحاتنا

شاهد.. كيف أسدل محمد صلاح الستار على أزمته مع ساديو ماني

قصف مطار معيتيقة الليبي وإصابة عدد من الحجاج

صدمة طبية.. خروج عنكبوت من أذن سيدة اثناء الكشف عليها.. فيديو

سرقوا بضائع من مخازن جمعية تعاونية.. القبض على 4 مصريين في الكويت

رسالة شريف اكرامي لـ طارق سليمان بعد رحيله عن الجهاز الفني لـ الاهلي

الرجاء المغربى يودع الكأس بفضيحة مدوية تحت قيادة مدرب الاهلى السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور