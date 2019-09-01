نادين نسيب تحيى ذكرى والدها بكلمات مؤثرة

أحيت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ الذكرى الأولى لوالدها الراحل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



ونشرت صورة لوالدها، وعلقت قائلة:"مرّت سنة كاملة على رحيلك يا أبي، افتقدك كثيرًا! لكنّك ما زلت مرفأ الأمان الوحيد لي، في الصلوات والدعوات احتفظ بك" .



وتابعت : " لا يفارقني دفء قلبك واستلهمُ العزيمة والأمل ممّا علمتني إيّاه. باقٍ في قلبي يا أبي رحمك الله".



وشاركت الفنانة اللبنانية في سباق الدراما الرمضانية الموسم الماضي في بطولة المسلسل اللبناني "خمسة ونص" مع الفنان قصي الخولي ومعتصم النهار ورولا حماد ونوال كامل من تأليف ايمان سعيد وإخراج فليب أسمر.