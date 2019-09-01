مفاجأة .. كيف تحول الأهلي من التعاقد مع سباليتي إلى فايلر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كيف تحول النادي الأهلي في مفاوضاته من التعاقد مع مدرب إنتر ميلان سباليتي، ومدرب منتخب البرازيل السابق مانو، إلى الاستقرار على التعاقد مع فايلر وكافة بنود التعاقد معه.



وقال هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «الأهلي اجتمع مع اسباليتي ووافق على شروطه، وهي أن يتقاضى 4.6 مليون يورو سنويا، لكن يتولى المسئولية بعد 6 أسابيع لارتباطه بتعاقد مع إنتر ميلان»، متابعا: «تفاوض مع مانو البرازيلي مقابل 4 ملايين يورو بشرط تولي المسئولية بعد أعياد الكريسماس لكن الأهلي اعتبرها فترة طويلة».



وأوضح حتحوت أن قيمة عقد فايلر هي 2.2 مليون يورو في السنة، لكنه طلب تقليص صلاحيات أي شخص خارج الفريق المعاون الأجنبي له، بما فيهم الكابتن سيد عبدالحفيظ.