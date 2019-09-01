ارتفاع عدد قتلى ومصابي إطلاق النار في تكساس

ذكرت وكالة "رويترز" أن شرطة ميدلاند أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية إلى ما لا يقل عن 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين.



وأضافت أن اثنين مسلحين فرا بعد إطلاق النار على فرع لمتجر هوم ديبوت في أوديسا. بحسب "سكاي نيوز".



وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بإطلاقه النار رجل أبيض من منتصف الثلاثينيات، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة إطلاق النار، والبقاء في المنزل.



وكانت الشرطة ذكرت أن مسلحين اثنين أطلقا النار على المارة بشكل عشوائي، وفقا لصحيفة "جارديان".











