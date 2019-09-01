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محافظات

محافظ البحيرة يستقبل اليوم وزير الأوقاف ونائب وزير الزراعة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:09 ص
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
جمالات الدمنهوري
يستقبل اليوم الأحد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر مكتبه بديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعا موسعا مع وزير الأوقاف والأئمة وقيادات الأوقاف بالبحيرة بالقاعة الكبرى بالديوان العام فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لمحافظة البحيرة بعد لقاؤه بالمحافظ والائمة الذهاب لجامعة دمنهور لمناقشة رسالة دكتوراه.

كما يستقبل المحافظ يبحث الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة ومستر جريج لويس سفير دولة نيوزلندا لبحث ومناقشة فرص الاستثمارات بنطاق المحافظة واستعراض المشروعات التنموية والاستثمارية في قطاعات الزراعة والثروة الداجنة

يحضر اللقاءات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونىى سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة بالمحافظة

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