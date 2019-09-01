أهداف مباراة الهلال والرائد بالدوري السعودي .. فيديو



وفي الشوط الثاني نجح فريق الهلال في إضافة ثلاثة أهداف وذلك عن طريق بافيتمي جوميز بالدقيقة 59، وكارلوس إدواردو بالدقيقة 67، وعمر خربين بالدقيقة 80.



وبهذا الفوز تصدر نادي الهلال السعودي ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من مباراتين.

سحق فريق الهلال السعودي منافسه فريق الرائد بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في اطار منافسات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي.وسجل عمر خربين الهدف الاول للهلال عقب مرور 6 دقائق فقط من عمر الشوط الأول، بينما اضاف الهدف الثاني سلمان الفرج، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون رد.