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اقتصاد

بدء صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر اليوم.. تعرف على الأسعار

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
السلع التموينية
السلع التموينية
محمد صبيح
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد ، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر سبتمبر، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي يمكن صرفها من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، وبقالي التموين.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- كيلو السكر.. 9.5 جنيه.
- زجاجة زيت خليط كارن.. 19 جنيهًا.
- كيلو أرز معبأ.. 9 جنيهات.
- كيس مكرونة معبأ 500 جرام.. 4 جنيهات.
- علبة جبن تترا باك.. 9.5 جنيه.
- صلصة 300 جم.. 4.75 جنيه.
بدء صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر اليوم.. تعرف على الأسعار

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